Dass sich die bisherige Prüfungsgesellschaft Berney Associés Audit SA bei der GV nicht zur Wiederwahl als statutarischer Wirtschaftsprüfer und Konzernprüfer zur Verfügung gestellt hatte, wurde zu einem früheren Zeitpunkt ebenfalls schon mitgeteilt. Gespräche mit mehreren Kandidaten für diese Aufgabe sind noch immer in Gang, so konnte an der heutigen GV darüber nicht abgestimmt werden.