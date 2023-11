Die an der SIX kotierte Beteiligungsgesellschaft investiert laut eigenen Angaben in Sondersituationen und Transformationsprojekte in den genannten Bereichen in Europa. Derzeit laufe die Suche nach neuen strategischen Akquisitionen, hiess es vor gut einem Monat im Rahmen der damals veröffentlichten Halbjahreszahlen. Bis dahin werde das bestehende Portfolio weiter bewirtschaftet. Per Ende Juni 2023 beliefen sich die gehaltenen Investitionen in börsenkotierte Wertpapiere gemäss den damaligen Angaben auf rund 6,7 Millionen Franken.