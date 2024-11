Die Beteiligungsgesellschaft Youngtimers beruft ihre bereits angekündigte ausserordentliche Generalversammlung am 28. November ein. Dort schlägt der Verwaltungsrat die Wahl von Ben Cheng und Kirsten Gao als zusätzliche Verwaltungsräte vor, wie Youngtimers am Mittwochabend in einem Communiqué bekannt gab.