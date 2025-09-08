Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre freue sich Youngtimers, Forvis Mazars als Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2025 bekannt zu geben, teilte die an der SIX kotierte Gesellschaft am Montagabend mit. Da sich das Unternehmen von einem lokalen Schweizer Unternehmen zu einer internationalen Gruppe mit Aktivitäten in Europa, im Grossraum China und Australien entwickelt habe, sei das Prüfungsmandat an eine Firma mit globaler Reichweite übertragen worden.