Konkret hat der Verwaltungsrat die Ausgabe von 4'586'372 neuen Inhaberaktien zum Nennwert von 0,42 Franken aus dem bestehenden Kapitalband beschlossen. Die Aktien gehen dabei an einen Anleihegläubiger und den strategischen Aktionär DL Holdings Group Limited. Diese haben wiederum zugesichert, 1,0 Millionen respektive 0,5 Millionen US-Dollar in das Unternehmen zu investieren.