Konkret hat der Verwaltungsrat die Ausgabe von 4'586'372 neuen Inhaberaktien zum Nennwert von 0,42 Franken aus dem bestehenden Kapitalband beschlossen. Die Aktien gehen dabei an einen Anleihegläubiger und den strategischen Aktionär DL Holdings Group Limited. Diese haben wiederum zugesichert, 1,0 Millionen respektive 0,5 Millionen US-Dollar in das Unternehmen zu investieren.
Ein Bezugsrecht bestehender Aktionäre wird ausgeschlossen, heisst es weiter. Die neuen Aktien sollen an der Schweizer Börse SIX kotiert werden.
Die im Februar angekündigte Investition in Bitcoin-Mining-Hardware wird zudem verkleinert. Anstelle der bisher geplanten 6 Millionen US-Dollar sollen nur noch 3 Millionen investiert werden. Das Geld soll dabei je zur Hälfte aus der Konzernkasse und von Fremdkapital kommen.
cg/
(AWP)