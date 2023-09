«Angesichts der steigenden Zinsen, der sich verschlechternden Wirtschaftsaussichten und der mangelnden Sichtbarkeit des Kriegsendes auf dem europäischen Kontinent nimmt sich unser Verwaltungsrat Zeit, um eine optimale Akquisitionsmöglichkeit zu identifizieren,» lässt sich Youngtimers-Chef Norman Hansen in der Mitteilung zitieren. Er zeigte sich zuversichtlich, dass das Unternehmen in naher Zukunft einen geeigneten Kandidaten kaufen kann. Derzeit befinde man sich in fortgeschrittenen Gesprächen über den Erwerb von drei Übernahmekandidaten.