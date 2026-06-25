Die Aktionärinnen und Aktionäre hatten bereits an der Generalversammlung von Ende Mai dem Vorhaben zugestimmt. Der Wechsel zum neuen Firmennamen werde am morgigen Freitag im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) publiziert und ab dann werde das Unternehmen auch an der Schweizer Börse SIX unter C Capital Holdings geführt, so die Mitteilung weiter. Die ISIN-Nummer bleibe indes dieselbe. Die Webseite laute neu auf www.c.capital.com.
Mit der Umbenennung will die Gesellschaft, wie bereits bekannt, ihre neue strategische Ausrichtung besser widerspiegeln. Youngtimers hatte zuvor die Vermögensverwaltungsgruppe C Capital übernommen und tritt nun als Holding der entsprechenden Gesellschaften auf. Die Einführung des neuen Firmennamens samt neuer Website erfolgt nach dem Eintrag im Handelsregister.
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(AWP)