Die Aktionärinnen und Aktionäre hatten bereits an der Generalversammlung von Ende Mai dem Vorhaben zugestimmt. Der Wechsel zum neuen Firmennamen werde am morgigen Freitag im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) publiziert und ab dann werde das Unternehmen auch an der Schweizer Börse SIX unter C Capital Holdings geführt, so die Mitteilung weiter. Die ISIN-Nummer bleibe indes dieselbe. Die Webseite laute neu auf www.c.capital.com.