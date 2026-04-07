Insgesamt gibt die Gesellschaft rund 4,6 Millionen neue Inhaberaktien mit einem Nennwert von je 0,42 Franken aus, wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. Ein Teil der Mittel von rund 1,17 Millionen Franken fliesst in bar, während rund 0,76 Millionen Franken durch die Verrechnung von Forderungen eingebracht werden.