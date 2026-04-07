Insgesamt gibt die Gesellschaft rund 4,6 Millionen neue Inhaberaktien mit einem Nennwert von je 0,42 Franken aus, wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. Ein Teil der Mittel von rund 1,17 Millionen Franken fliesst in bar, während rund 0,76 Millionen Franken durch die Verrechnung von Forderungen eingebracht werden.
Der Vollzug steht noch unter dem Vorbehalt formeller Schritte wie der Eintragung im Handelsregister sowie der Einreichung letzter Dokumente bei der Börsenaufsicht, wie es hiess.
Youngtimers mit Sitz in Zürich ist an der SIX kotiert. Das Unternehmen hat zuletzt mit der Übernahme des Vermögensverwalters C Capital seine internationale Ausrichtung ausgebaut.
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(AWP)