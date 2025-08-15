RFM habe verwaltete Vermögen (AuM) von über 200 Millionen Dollar. Mit dem Kauf expandiere Youngtimers auf dem Markt in Australien und Singapur. Damit könne man Investitionsmöglichkeiten im gesamten asiatisch-pazifischen Raum nutzen, schrieb Youngtimers.
Zuvor hatte die Schweizer Beteiligungsgesellschaft im November das Unternehmen C Capital übernommen. Der Vermögensverwalter mit Hauptsitz in Hongkong ist auf den asiatisch-pazifischen Raum fokussiert. Im Rahmen der Integration habe Youngtimers nun eine Bewilligung der Hongkonger Börsenaufsicht erhalten, hiess es weiter. Damit kann die Übertragung von C Capital Investment Management (CCIM) an C Capital Corp. durchgeführt werden.
jb/
(AWP)