Im Jahr 2025 belief sich das Minus auf 14,4 Millionen Dollar nach einem Fehlbetrag von 42,7 Millionen im Vorjahr, wie Youngtimers am Donnerstagabend mitteilte. In der Berichtsperiode stiegen die Betriebsausgaben aufgrund höherer Investitionen in Personal und Infrastruktur sowie der Integration neu erworbener Unternehmen.