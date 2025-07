GV im August - Opting-out und neuer Präsident

Ausserdem hat der Verwaltungsrat die Generalversammlung auf den 6. August festgesetzt (09.00 Uhr am Sitz in Basel). Dabei wird den Aktionären die Aufnahme einer Opting-out-Klausel in die Statuten vorgeschlagen. Diese Opting-out-Klausel würde jede Person, die direkt, indirekt oder in Absprache mit Dritten die Schwelle von 33 Prozent der Stimmrechte überschreitet, von der Verpflichtung zur Unterbreitung eines öffentlichen Übernahmeangebot befreien. Die Übernahmekommission hat die Klausel unter gewissen Bedingungen als gültig erklärt, wie es in einer weiteren Mitteilung heisst.