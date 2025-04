Nach Abschluss der Übernahme im November sollten C Capital und deren Tochtergesellschaften in Youngtimers integriert werden. Youngtimers begründet nun in der heutigen Mitteilung die Verzögerungen beim Erstellen des Jahresabschlusses 2024 mit noch immer ausstehenden Fragen zu den Auswirkungen der Konsolidierung von C Capital auf die Zahlen 2024.