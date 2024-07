Zur C Capital Acquisition Corp gehören auch 100 Prozent des Investmentgeschäfts von C Capital in Hong Kong. Wird die Transaktion von den Aktionären und den Behörden gutgeheissen, soll das neue Unternehmen in C Capital AG umbenannt werden. Ebenfalls Teil der neuen Firma wären 100 Prozent an der Jakota Index Portfolios Inc. Diese wiederum ist spezialisiert auf Investments in Japan, Korea und Taiwan (deshalb Jakota).