YouTube-Videos werden immer häufiger auf dem grossen Bildschirm eines klassischen Fernsehers angeschaut. Inzwischen habe man die Schwelle von einer Milliarde Stunden weltweit pro Tag überschritten, die auf ein TV-Gerät gestreamt werden, teilte der CEO der Google -Tochter, Neal Mohan, in einem am Dienstag veröffentlichten Schreiben an die «Creator» - also die Urheber der Videos - mit.

06.02.2024 15:02