Die Titel von Ypsomed sind am Mittwoch stark gesucht. Das Medtech-Unternehmen legte am Morgen Zahlen vor, wobei der Umsatz, die Profitabilität und der Gewinn im Geschäftsjahr 2023/24 (per Ende März) gestiegen sind. Zudem plant der Konzern «strategische Optionen» für den Diabetes-Bereich, um sich auf den Ausbau des Geschäfts mit Injektionssystemen zu konzentrieren.