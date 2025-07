Die Aktionärinnen und Aktionäre des Medizinaltechnikunternehmens Ypsomed haben an der Generalversammlung vom Mittwoch in Burgdorf sämtliche Anträge des Verwaltungsrates abgesegnet. Unter anderem genehmigten sie die Einführung eines Artikels in den Statuten, der ein Kapitalband mit einer Untergrenze bei 183,5 Millionen Franken und einer Obergrenze von 212,5 Millionen laufend bis Anfang Juli 2030 vorsieht, wie Ypsomed am Donnerstag mitteilte.