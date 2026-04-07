«Ypsomed hat derzeit über vierzig GLP-1-Verträge, Novo ist einer davon», stellt Michel klar. Heute machten alle GLP-1-Produkte zusammen deutlich weniger als 10 Prozent des Umsatzes aus; Ende des Jahrzehnts werde es immer noch weniger als ein Drittel sein und beim Gewinn nur ein Sechstel.