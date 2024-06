Um diese grosse Nachfrage zu bedienen geht Michel davon aus, dass im norddeutschen Schwerin bis 2030 doppelt bis dreimal so viele Pens und Autoinjektoren sowie 200 Millionen in Amerika und 150 Millionen in China hergestellt werden. In Schwerin, in China und den USA produziere Ypsomed nur in Grossserien, in der Schweiz würden Spezialvarianten entwickelt, die anspruchsvoller sind und höhere Margen einbringen.