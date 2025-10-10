Die Entscheidung fällt in eine Phase, in der Schweizer Medtech-Firmen unter Druck stehen. Seit Anfang August gelten in den USA Importzölle von 39 Prozent, was die Kosten für in der Schweiz gefertigte Geräte erhöht. Mehrere Branchenvertreter prüfen deshalb, Teile ihrer Produktion in den US-Markt zu verlagern, um Zölle und logistische Hürden zu umgehen. Ypsomed hatte den Bauentscheid für ein Werk in den USA bereits ein Jahr vor der zweiten Amtszeit von Donald Trump getroffen.