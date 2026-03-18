Im Zeitraum vom 3. bis 17. März konnten Aktionärinnen und Aktionäre ihre Namenaktien zum Festpreis von 300 Franken je Aktie andienen, wie es in der Mitteilung vom Mittwoch heisst. Insgesamt wurden 1,1 Millionen Anteile angedient, das Angebot war damit deutlich überzeichnet.