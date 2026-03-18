Im Zeitraum vom 3. bis 17. März konnten Aktionärinnen und Aktionäre ihre Namenaktien zum Festpreis von 300 Franken je Aktie andienen, wie es in der Mitteilung vom Mittwoch heisst. Insgesamt wurden 1,1 Millionen Anteile angedient, das Angebot war damit deutlich überzeichnet.
Da maximal 166'667 Aktien (1,22 Prozent des Aktienkapitals) zurückgekauft werden, erfolgt die Zuteilung laut den Angaben anteilig mit einer Quote von 15,31 Prozent. Die Auszahlung des Nettorückkaufpreises und die Lieferung der Aktien erfolgen am 20. März.
Das öffentliche Rückkaufangebot ist Teil eines umfassenderen Aktienrückkaufprogramms über 150 Millionen Franken. Bereits zuvor hatte Ypsomed Aktien im Wert von 100 Millionen Franken vom Hauptaktionär Willy Michel zurückgekauft. Dieser beteiligte sich, wie vertraglich vereinbart, nicht am öffentlichen Angebot.
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(AWP)