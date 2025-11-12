In Folge konnte Ypsomed seine Nettoschulden zum EBITDA (aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten) deutlich auf 0.3x senken. Im Vorjahr wies das Unternehmen noch einen Wert von 1.4x aus. Das Unternehmen verfüge nun über eine solide Bilanz, um damit seine organisches Wachstum und den damit verbundenen Kapazitätsausbau aus eigener Kraft zu finanzieren, heisst es weiter.