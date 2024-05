Um die wachsende Nachfrage im Bereich der Pen- und Autoinjektoren derweil zu decken, beschleunige Ypsomed seinen globalen Kapazitätsausbau, hiess es weiter. Somit werde der Medizinaltechniker in den kommenden fünf Jahren über 1,5 Milliarden Franken in die Produktionsinfrastruktur für die Injektionssysteme investieren und eine zweite Fabrik in Schwerin und in Nordamerika bauen. Die beiden Werke sollen laut den Angaben in der zweiten Jahreshälfte 2026, respektive Mitte 2027 schrittweise hochgefahren werden.