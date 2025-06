Das Medtechunternehmen Ypsomed und das britische Partnerunternehmen CamDiab erweitern das Insulinabgabesystems Mylife Loop für Diabetespatientinnen und -patienten. In das System werde neu der in der Entwicklung steckende duale Glukose-Keton-Sensor der nächsten Generation von Abbott integriert, teilte Ypsomed am Freitag mit.