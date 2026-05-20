Der Umsatz aus dem fortgeführten Geschäft Ypsomed Delivery Systems kam bei knapp 602 Millionen Franken zu liegen - ein Plus von 20 Prozent, wie aus einer Mitteilung vom Mittwoch hervorgeht. Das Plus sei vor allem durch den gesteigerten Absatz von Autoinjektoren getrieben worden, während das Projektgeschäft auf hohem Niveau geblieben sei. Als besonders erfreulich hebt Ypsomed die Rekordzahl von 44 neu gewonnenen Projekten hervor. «Dieser Anstieg unterstreicht die gut gefüllte Projektpipeline von Ypsomed und das starke Potenzial für zukünftiges Wachstum.»