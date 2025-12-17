Noch nicht enthalten waren neun Flugzeuge der Volksbefreiungsarmee, die in den 24 Stunden bis zum 17. Dezember um 6.00 Uhr (Ortszeit) um Taiwan operierten. Fünf davon drangen laut Verteidigungsministerium in die sogenannte Luftverteidigungsidentifikationszone ein - nicht zu verwechseln mit dem Luftraum. Taiwans Militär beobachtete zudem die erste Durchfahrt von Pekings neuem Flugzeugträger «Fujian» durch die Meerenge zwischen China und Taiwan (Taiwanstrasse) seit der Indienststellung.