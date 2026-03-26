Die Zahl der möglichen Arbeitskräfte in Deutschland bleibt nach einer neuen Hochrechnung in den kommenden 19 Jahren fast stabil. Die Zahl der sogenannten Erwerbspersonen werde bis 2045 im Vergleich zu 2022 leicht um rund 0,5 Prozent auf etwa 43,3 Millionen Menschen sinken, berichtete das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) in Bonn. Allerdings würden sich die regionalen Unterschiede verschärfen.