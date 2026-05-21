Konkret lag die Zahl der Arbeitsstunden sämtlicher erwerbstätiger Personen in der Schweiz im Jahr 2025 bei 8,114 Milliarden, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag auf Basis der der Arbeitsvolumenstatistik (AVOL) mitteilte. Dies ist ein ganz leichter Rückgang im Vergleich zu den 8,117 Milliarden Stunden in 2024.