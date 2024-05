In Vollzeitäquivalenten lagt das Plus bei 1,3 Prozent. Wobei der Zuwachs bei Männer mit 0,2 Prozent deutlich unter den 2,0 Prozent der Frauen zu liegen kam. Saisonbereinig lag das Plus im Vergleich zum vierten Quartal bei 0,3 respektive 0,4 Prozent.