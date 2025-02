Insgesamt waren in der Schweiz im Schlussquartal des letzten Jahres 5,387 Millionen Personen erwerbstätig, was einem Anstieg von 0,6 Prozent zum entsprechenden Vorjahresquartal entspricht. Das schreibt das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag in seiner vierteljährlich publizierten Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE).