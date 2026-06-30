Auch die Suva berichtete im April dieses Jahres von einer Zunahme der Freizeitunfälle. Sie ist eine der 22 Unfallversicherer. Die Sicherheit bei der Arbeit habe in den letzten Jahrzehnten stark zugenommen, sagte damals ein Statistiker der Suva in der Mitteilung zur Statistik 2025. Gleichzeitig investierten immer mehr Menschen ihre freie Zeit in Sport- und Outdoor-Aktivitäten.