Seit Mitternacht sind rund 4.800 Piloten der Lufthansa sowie der Lufthansa Cargo und knapp 20.000 Beschäftigte der Kabinengewerkschaft Ufo zum Ausstand aufgerufen. Vereinzelt finden sich auf den Abflugplänen des Frankfurter Flughafens Lufthansa-Verbindungen, die aufrechterhalten werden sollen. Dies sei aber nicht sicher, warnte der Sprecher des Unternehmens. Auch kurzfristig könnten sich Crewmitglieder dem Streik anschliessen.