Insolvenzverwalter sehen Normalisierung

Eine leichte Entwarnung kommt vom Berufsverband der Insolvenzverwalter und Sachwalter Deutschlands (VID), der zwar noch keine belastbare Trendwende, aber doch Licht am Ende des Tunnels erkennt. Von den Spitzenwerten aus der längeren Vergangenheit sei man weit entfernt, sagt Verbandschef Christoph Niering. Er sagt: «Nach den letzten Jahren mit Nachholeffekten aus der Coronaphase und dem damit verbundenen Anstieg der Unternehmensinsolvenzen, normalisiert sich die Entwicklung der Insolvenzzahlen wieder.»