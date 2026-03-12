Die Zahl der registrierten irregulären Grenzübertritte in die Europäische Union ist in den ersten zwei Monaten dieses Jahres um 52 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückgegangen. Das geht aus vorläufigen Zahlen der EU-Grenzschutzbehörde Frontex mit Sitz in Warschau hervor. Knapp 12.000 Versuche registrierte die Behörde demnach bisher. Als Ursache für den Rückgang nennt sie die durch die Jahreszeit bedingten harten Wetterbedingungen auf den Hauptfluchtrouten über das Meer.