Auf EU-Ebene stehen bislang nur Zahlen für 2024 zur Verfügung. EU-weit starteten nach Angaben der Statistikbehörde Eurostat 8,73 Millionen Menschen eine Hochseekreuzfahrt. Jeder sechste Reisende begann diese in Deutschland. Unter den EU-Staaten lag Deutschland damit auf Rang drei. Die meisten Passagiere gingen in Italien an Bord, gefolgt von Spanien.