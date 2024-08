Von 2014 bis 2023 wurden mehr Läden in der Schweiz gegründet als geschlossen, teilte der Finanzinformationsdienst Crif am Mittwoch mit. Konkret kamen im Zeitraum 5349 stationäre Geschäfte neu hinzu, was einem Plus von rund 17 Prozent entspricht. Im Zeitraum von 2009 bis 2018 seien hingegen noch mehr als 31'000 Läden verschwunden.