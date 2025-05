Zahlen dürften wieder steigen

Als Hauptgrund für den Rückgang nannte das Seco die gesunkene Arbeitslosigkeit. Deshalb seien deutlich weniger Berufsarten unter die Stellenmeldepflicht gefallen. Im Jahr 2024 arbeiteten nur noch 3,2 Prozent der Erwerbstätigen in der Schweiz in meldepflichtigen Berufsarten - im Vergleich zu 8,2 Prozent ein Jahr zuvor. Folglich sei auch die Zahl der effektiv meldepflichtigen Stellen wieder gesunken, so das Seco.