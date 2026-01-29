Wie eine Studie des KOF Instituts aufzeige, sei der Rückgang in den Verwaltungs-, Informatik- und Wirtschaftsberufen teilweise auf den vermehrten Einsatz von generativer Künstlicher Intelligenz (KI) zurückzuführen, hält Adecco fest. KI könne viele Aufgaben in diesen Berufsgruppen automatisieren oder helfen, diese effizienter zu erledigen, was die Nachfrage nach Fachkräften senke. Laut der Studie mache KI aber höchstens ein Fünftel des beobachteten Rückgangs aus.