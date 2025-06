Die Bundesagentur für Arbeit gibt in ihrer monatlichen Statistik ebenfalls die Zahl offener Stellen an - jedoch nur diejenigen, die den Arbeitsagenturen auch gemeldet werden. Diese Zahl liegt etwa bei der Hälfte der IAB-Zahl, die alle offenen Stellen berücksichtigt, also auch diejenigen, die von den Arbeitgebern nicht an die Arbeitsagenturen gemeldet werden. Grundlage der Erhebung ist eine Befragung von gut 10.000 Betrieben.