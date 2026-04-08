Die israelische Luftwaffe hatte in einem überraschenden Grossangriff trotz einer Feuerpause im Iran-Krieg zahlreiche Ziele im nördlichen Nachbarland bombardiert, darunter auch in der Hauptstadt Beirut. Nach Angaben des israelischen Militärs galt der Angriff der mit dem Iran verbündeten Hisbollah-Miliz.
Nach Beginn des Iran-Kriegs hatte auch die Hisbollah Anfang März ihre Angriffe auf Israel wieder aufgenommen. Israel reagierte mit heftigen Luftangriffen und Bodeneinsätzen in dem nördlichen Nachbarland.
Seit Beginn der Konfrontationen seien bei mehr als 106 Angriffen auf Gesundheitseinrichtungen im Libanon auch 57 Mitarbeiter des Gesundheitswesens getötet und 158 verletzt worden, sagte Imran Riza, UN-Hilfskoordinator für den Libanon./wh/DP/men
(AWP)