Die israelische Luftwaffe hatte in einem überraschenden Grossangriff trotz einer Feuerpause im Iran-Krieg zahlreiche Ziele im nördlichen Nachbarland bombardiert, darunter auch in der Hauptstadt Beirut. Nach Angaben des israelischen Militärs galt der Angriff Kommandeuren und militärischer Infrastruktur der mit dem Iran verbündeten Hisbollah-Miliz. Nach libanesischen Angaben waren jedoch viele Zivilisten betroffen.