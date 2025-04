In 11'063 Fällen wurde eine Einigung zwischen den Parteien durch Vergleich, Klageanerkennung oder vorbehaltlosen Klagerückzug erzielt, wie es weiter heisst. In 2378 Fällen - also 12,4 Prozent - konnten sich die Parteien nicht einigen, was zur Erteilung einer Klagebewilligung führte. 4630 Fälle wiederum wurden durch Rückzug, Nichteintreten, Gegenstandslosigkeit oder Überweisung an ein Schiedsgericht erledigt.