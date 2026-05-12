«Nicht der richtige Zeitpunkt für einen Führungsstreit»

Die Partei müsse das Vertrauen der Wählerschaft zurückgewinnen und habe deshalb eine schwere Aufgabe vor sich, heisst es darin der Nachrichtenagentur PA zufolge. «Diese Aufgabe muss heute beginnen - indem wir alle zusammenarbeiten, um den Wandel herbeizuführen, den das Land braucht. (...) Dies ist nicht der richtige Zeitpunkt für einen Führungsstreit.»