Kostendecke war umstritten

Der Landrat stimmte auch über einen Antrag von Florian Spiegel (SVP) ab. Er forderte zunächst eine Kostendecke von 750'000 Franken für die Ausgaben der PUK, änderte seinen Antrag aber dazu, dass Überschreitungen des von der Geschäftsleitung genehmigten Budgets vom Landrat zu genehmigen seien. In der Abstimmung unterlag er jedoch mit 36 zu 44 Stimmen bei einer Enthaltung.