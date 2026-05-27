Nach Angaben der Organisation wurden unter anderem Kampfmittel sichergestellt, die jenen Waffen ähneln, die bei den Chemiewaffenangriffen in Ghouta 2013 sowie in Ltamenah und Chan Scheichun 2017 eingesetzt worden waren. Zudem entdeckten die Inspektoren Chemikalien, technische Ausrüstung und Tausende Seiten Dokumente zum früheren syrischen Chemiewaffenprogramm.