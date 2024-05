Ein Grossaufgebot von Rettungskräften ist auf den Weg zu einem vermutlich verunglückten Hubschrauber mit Irans Präsidenten Ebrahim Raisi an Bord. Bislang fanden die Helfer keine Spur des Hubschraubers, der nach Berichten staatlicher Medien am Sonntag im Westen des Landes heruntergehen musste. Rettungsmassnahmen aus der Luft seien derzeit nicht möglich, schrieb die Agentur ISNA. Unklar war, ob Raisi zu Schaden kam. Ebenfalls an Bord war den Angaben zufolge Aussenminister Hussein Amirabdollahian. Einige Medien berichten von «harter Landung», andere von einem «Absturz».