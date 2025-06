Postfinance bot ihre Dienstleistungen in 33 eigenbetriebenen Filialen und 57 Aussenstandorten an. Die Zahl der Postomaten sei im Vergleich zum Vorjahr um 44 Stück auf 777 gesunken, hiess es weiter. Die Privatkundschaft war mit den Dienstleistungen von Postfinance zufrieden und benotete diese mit 81 von 100 Punkten. Besonders geschätzt wurden die Postfinance-App und die zunehmende Akzeptanz der Debit-Mastercard in Geschäften und Restaurants.