Neben dem anfänglichen Fokus auf Zahlungsangebote - dem noch immer grössten Standbein - umfasst das Portfolio von Sumup mittlerweile auch Unternehmenssoftware sowie Geschäftskonto-Dienstleistungen. Dafür hatte das Fintech in der Vergangenheit mehrfach zugekauft. Auch international stellte sich Sumup zunehmend breiter auf. Das Unternehmen ist in 36 Ländern aktiv, neben Europa unter anderem auch in Nord- und Südamerika sowie Australien. Zum Jahresende und 2025 sollen weitere Märkte hinzukommen, wie Sumup weiter mitteilte./tav/niw/jha/