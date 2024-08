Die Aktie stand zuletzt fast sieben Prozent im Plus bei 1213 Euro. Im Vorfeld habe es Befürchtungen gegeben, dass Adyen seine Prognose senken könnte, hiess es von den Analysten des Investmenthauses Jefferies. Das Wertpapier hatte zuletzt Mühe, das Vertrauen der Investoren zu gewinnen, nachdem Preisdruck in Adyens wichtigem nordamerikanischen Markt im vergangenen Jahr zu einer deutlichen Abschwächung des Wachstums geführt hatte. Das Unternehmen hat in den vergangenen 12 Monaten knapp ein Fünftel an Börsenwert verloren.