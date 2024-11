Der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen ist im dritten Quartal weniger stark als von Experten erwartet gewachsen. Der Umsatz sei um ein Fünftel auf 498 Millionen Euro geklettert, teilte das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in Amsterdam mit. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem etwas stärkeren Anstieg auf etwas mehr als eine halbe Milliarde Euro gerechnet. In den ersten sechs Monaten hatte der Umsatz noch um fast ein Viertel zugelegt. Die Aktie gab deutlich nach.