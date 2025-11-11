Der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen hat sich für die kommenden Jahre weiterhin ein zweistelliges Wachstum auf die Fahnen geschrieben. Nach 2026 sollen die Erlöse jährlich um rund 20 Prozent steigen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Amsterdam im Rahmen seines Investorentages mit. Dies entspricht in etwa den Analysten-Erwartungen. «Wir erwarten, dass dieses Wachstum primär durch die kontinuierliche Expansion unserer Bestandskunden, die Gewinnung neuer Kunden und die fortlaufende Weiterentwicklung unseres Angebots an Finanzprodukten getrieben wird», wird Finanzvorstand Ethan Tandowsky in der Mitteilung zitiert.